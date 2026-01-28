ЦСБ Израиля: в 2024-2025 годах зафиксирован отрицательный миграционный баланс

По данным Центрального статистического бюро (ЦСБ) Израиля, в 2024 году были определены как "израильские эмигранты" 82800 человек, а как "вернувшиеся израильские мигранты" – 24200. Таким образом, миграционный баланс оказался отрицательным и составил 58600 человек – уехавших было значительно больше, чем вернувшихся.

ЦСБ также опубликовало предварительную оценку за 2025 год: "эмигрантами" были признаны 69500 израильтян, "вернувшимися" – 18800, а отрицательный баланс составил около 50700 человек. По данным бюро, по сравнению с 2024 годом показатель улучшился незначительно.

В отчете ЦСБ отмечается, что число уехавших в 2024 году было на 39,4% выше, чем в 2023-м (59400). Также подчеркивается, что уровни отъезда в 2023-2025 годах превышают средние значения предыдущего десятилетия (в среднем около 41400 уехавших в год в 2014-2022 годах).

Число вернувшихся в 2024 году (24200) оказалось на 18,4% ниже, чем в 2023-м (29600), и ниже среднего уровня предыдущего десятилетия (около 25400 в год).

По данным ЦСБ, в 2024 году выделялись два "пиковых" месяца по числу определенных как эмигранты: август (11300) и октябрь (14800). В бюро указывают, что октябрьский всплеск связан с тем, что многие уехали впервые в октябре 2023 года, в месяц начала войны "Железные мечи", а статус "эмигранта" определяется спустя год.

С 2023 года применяется обновленная методика: эмигрантом считается израильтянин, который находился за рубежом не менее девяти месяцев в сумме за год с момента выезда (включая первые три месяца подряд), а "вернувшимся" – тот, кто прожил в Израиле не менее девяти месяцев за год с момента въезда (также с условием первых трех месяцев подряд). При этом год/месяц "определения" статуса фиксируется через год после первичного выезда/въезда.