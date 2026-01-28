В Кнессете проходит решающая встреча по закону о призыве

В Кнессете проходит встреча главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаза Бисмута с юридическим советником комиссии адвокатом Мири Френкель-Шор и представителями двух ультраортодоксальных партий ШАС и "Дегель а-Тора".

Встреча посвящена формулировкам закона о призыве. Представители ультраортодоксальных партий требуют гарантий по поводу того, что войдет, и что не войдет в законопроект, в качестве условия голосования за бюджет в первом чтении.

Ранее приближенные духовного лидера "Дегель а-Тора", раввина Ландо, заявили, что только после этой встречи будет принято решение о том, как проголосуют депутаты от этой партии в ближайшие часы в Кнессете.

В политической системе полагают, что несмотря на разногласия "Дегель а-Тора" и ШАС проголосуют за проект бюджета.

В оппозиции резко критикуют сам факт этих переговоров. Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что "ультраортодоксы создали свою комиссию и вместе с Бисмутом и главой коалиции Офиром Кацем оказывают мощное давление на юридического советника Кнессета с целью внести изменения, которые устроят ШАС и "Яадут а-Тора".