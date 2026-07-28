Жительницу Хайфы подозревают в ограблении пожилой женщины, пережившей Холокост

Полиция задержала 54-летнюю жительницу Хайфы по подозрению в мошенничестве и краже имущества у женщины, пережившей Холокост, которой более 90 лет.

Расследование было начато несколько дней назад после заявления потерпевшей. По версии следствия, подозреваемая во время совместной поездки похитила ее банковскую карту, а затем пришла к ней домой под предлогом проведения медицинских проверок и совершила еще одну кражу.

После этого с помощью похищенной карты были совершены покупки на несколько тысяч шекелей. Следственные действия позволили установить личность подозреваемой и задержать ее.

Полиция также установила, что женщина находилась под электронным надзором и, предположительно, нарушила его условия во время совершения преступлений.

Сегодня, 28 июля, полиция попросит мировой суд Хайфы продлить срок содержания задержанной под стражей.