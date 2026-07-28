Задержан редактор издания для харедим, его подозревают в хранении файлов, связанных с педофилией
время публикации: 28 июля 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 08:58
Задержан редактор издания для харедим, его подозревают в хранении файлов, связанных с педофилией
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Стало известно, что 27 июля полицией был задержан 58-летний мужчина из Кирьят-Йеарима (Иерусалимский округ), редактор газеты для ультраортодоксальной аудитории, по подозрению в хранении запрещенных материалов, связанных с педофилией.
В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон и персональный компьютер.
Задержанный будет доставлен в мировой суд в Иерусалиме для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.