Задержан редактор издания для харедим, его подозревают в хранении файлов, связанных с педофилией

Стало известно, что 27 июля полицией был задержан 58-летний мужчина из Кирьят-Йеарима (Иерусалимский округ), редактор газеты для ультраортодоксальной аудитории, по подозрению в хранении запрещенных материалов, связанных с педофилией.

В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон и персональный компьютер.

Задержанный будет доставлен в мировой суд в Иерусалиме для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.