Внимание, розыск: пропал 37-летний житель Хайфы Гай Хубар
время публикации: 28 октября 2024 г., 20:35 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 20:35
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 37-летнего Гая Хубара, жителя Хайфы. В последний раз его видели 28 октября рядом с его домом. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавый, волосы темные с сединой. На нем были джинсы, футболка, на ногах – ботинки Blundstone.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 04-8648811 и 100.