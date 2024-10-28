Внимание, розыск: пропал 37-летний житель Хайфы Гай Хубар

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 37-летнего Гая Хубара, жителя Хайфы. В последний раз его видели 28 октября рядом с его домом. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавый, волосы темные с сединой. На нем были джинсы, футболка, на ногах – ботинки Blundstone.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 04-8648811 и 100.