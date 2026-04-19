Раз Гершко стала чемпионкой Европы по дзюдо
время публикации: 19 апреля 2026 г., 18:51 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 18:57
В Тбилиси завершился чемпионат Европы по дзюдо. В медальном зачете победила сборная Грузии.
Грузины завоевали четыре золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.
Сборная Израиля собрала полный комплект наград и заняла пятое место.
Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг) во второй раз подряд стала чемпионкой Европы.
Она - серебряный призер Парижской олимпиады и трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы.
