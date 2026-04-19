Спорт

Раз Гершко стала чемпионкой Европы по дзюдо

Дзюдо
Спорт/важное
время публикации: 19 апреля 2026 г., 18:51 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 18:57
Раз Гершко стала чемпионкой Европы по дзюдо
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Тбилиси завершился чемпионат Европы по дзюдо. В медальном зачете победила сборная Грузии.

Грузины завоевали четыре золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

Сборная Израиля собрала полный комплект наград и заняла пятое место.

Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг) во второй раз подряд стала чемпионкой Европы.

Она - серебряный призер Парижской олимпиады и трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы.

