19 апреля 2026
последняя новость: 21:18
19 апреля 2026
|
19 апреля 2026
|
последняя новость: 21:18
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

В Луизиане застрелены восемь детей от одного года до 14 лет

США
время публикации: 19 апреля 2026 г., 20:49 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 20:56
В Луизиане застрелены восемь детей от одного года до 14 лет
В воскресенье, 19 апреля, около шести часов утра в городе Шривпорт (штат Луизиана) были убиты восемь детей в возрасте от года до 14 лет. Две взрослые женщины ранены, одна из них в критическом состоянии.

Подозреваемый попытался скрыться на угнанном автомобиле и был застрелен полицией во время преследования.

Стрельба произошла в нескольких точках города: в двух соседних домах на одной улице, а затем – в третьем доме в другом районе. Полиция квалифицировала случившееся как бытовое преступление и установила, что некоторые из убитых детей находились в родстве со стрелком.

Начальник городской полиции Уэйн Смит признал, что ничего подобного в его практике не было: "Это масштабное место преступления, подобного которому большинство из нас никогда не видели". Мэр Шривпорта Том Арсено назвал трагедию "возможно, худшей в истории города".

Мир
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 марта 2026

ФБР: попытка теракта против синагоги в Мичигане была вдохновлена "Хизбаллой"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 ноября 2025

Стрельба на детском дне рождения в Калифорнии, не менее четырех убитых
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 июля 2025

Стрельба в Индианаполисе, есть жертвы