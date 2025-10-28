На 75-м шоссе перевернулся автомобиль, один пострадавший в критическом состоянии

На 75-м шоссе, недалеко от перекрестка Звулун, перевернулся легковой автомобиль. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека.

Мужчина (примерно 25 лет) получил травму головы и спины. В критическом состоянии он доставлен в больницу РАМБАМ.

Второй пострадавший также доставлен в больницу, но МАДА не сообщает о его состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.