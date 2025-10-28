x
28 октября 2025
|
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 октября 2025
|
28 октября 2025
|
последняя новость: 20:56
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На 75-м шоссе перевернулся автомобиль, один пострадавший в критическом состоянии

ДТП
время публикации: 28 октября 2025 г., 20:27 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 20:27
На 75-м шоссе перевернулся автомобиль, один пострадавший в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

На 75-м шоссе, недалеко от перекрестка Звулун, перевернулся легковой автомобиль. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека.

Мужчина (примерно 25 лет) получил травму головы и спины. В критическом состоянии он доставлен в больницу РАМБАМ.

Второй пострадавший также доставлен в больницу, но МАДА не сообщает о его состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

Автомобиль сбил велосипедиста в Раанане, он в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

ДТП на 44-й трассе, пострадавший в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2025

В результате ДТП на границе с Газой пострадали 12 военнослужащих ЦАХАЛа