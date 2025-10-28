На 75-м шоссе перевернулся автомобиль, один пострадавший в критическом состоянии
время публикации: 28 октября 2025 г., 20:27 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 20:27
На 75-м шоссе, недалеко от перекрестка Звулун, перевернулся легковой автомобиль. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека.
Мужчина (примерно 25 лет) получил травму головы и спины. В критическом состоянии он доставлен в больницу РАМБАМ.
Второй пострадавший также доставлен в больницу, но МАДА не сообщает о его состоянии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
