Лапид: "Нетаниягу и Дери даже не делают вид, будто хотят призывать харедим"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 20 октября, на заседании фракции заявил: "В этот четверг на стол комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне будет положен первый проект позорного "закона об уклонении", который создан исключительно для того, чтобы гарантировать: ни один ультраортодокс не будет призван в ЦАХАЛ, не получит ранений, не погибнет в бою и не станет частью израильской истории".

"Нетаниягу и Дери даже не делают вид, будто хотят призывать харедим. Они сознательно представляют дырявое, полное обмана и манипуляций предложение, единственная цель которого – вернуть ШАС в правительство и продолжить воровать деньги у работающих граждан. Это правительство с первого дня заявляет: "Нет призыву харедим, да – сбору денег". Это правительство создано благодаря нечестивому союзу между уклонистами и коррупционерами. Их не интересует безопасность, их не интересует ничего, кроме бюджетов, которые они воруют у нас. Поэтому я говорю отсюда харедим: если этот закон пройдёт, то при следующем правительстве будет действовать простой закон: тот, кто не приходит в призывной пункт, не придёт и на избирательный участок. Кто не служит, тот не голосует", – заявил Лапид (с таким же лозунгом выступил сегодня Либерман).

"Того, что было, больше не будет. Не после 1200 убитых, не после 920 погибших солдат, не после более чем 20 тысяч раненых – физически и душевно. Не тогда, когда очевидно, что даже сейчас, после окончания войны, резервистской нагрузка на служащих и работающих граждан будет куда больше", – сказал Лапид.

"Все, кто утверждает: "Оставьте, они всё равно никогда не будут служить", просто не знают, о чём говорят. В Бруклине все харедим работают. Почему? Потому что правительство их не содержит. В первые годы существования Государства Израиль харедим шли на военную службу и воевали. Почему? Потому что у них не было политиков, которые освободили бы их от этого", – напомнил Лапид.

"В нынешнем Кнессете был провален законопроект, в котором говорилось: кто не служит – не голосует. "Еш Атид" голосовала за него. Мы вернем это предложение без малейшего сомнения и скажем харедим: "Это не против вас, это не наказание – напротив, это приглашение. Стать частью израильской истории, общей судьбы, страны, где у всех есть одинаковые обязанности, иначе у них не будет одинаковых прав", – резюмировал лидер "Еш Атид".