ХАМАС объявил, что откладывает передачу останков заложника из-за "нарушения соглашения Израилем"

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) распространили заявление, в котором обвинили Израиль в нарушении условий соглашения и заявили, что откладывают передачу найденных останков заложника.

ХАМАС заявляет, что останки, которые планировалось передать "Красному Кресту" вечером 28 октября, были обнаружены в одном из туннелей на юге сектора.

"Мы заявляем, что любая эскалация ситуации со стороны сионистского противника затрудняет поиск, раскопки и извлечение тел", – говорится в заявлении.