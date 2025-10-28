x
28 октября 2025
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 октября 2025
|
28 октября 2025
|
последняя новость: 19:11
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС объявил, что откладывает передачу останков заложника "из-за нарушения соглашения Израилем"

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 28 октября 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 18:58
ХАМАС объявил, что откладывает передачу останков заложника из-за "нарушения соглашения Израилем"
AP Photo/Yousef Al Zanoun

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) распространили заявление, в котором обвинили Израиль в нарушении условий соглашения и заявили, что откладывают передачу найденных останков заложника.

ХАМАС заявляет, что останки, которые планировалось передать "Красному Кресту" вечером 28 октября, были обнаружены в одном из туннелей на юге сектора.

"Мы заявляем, что любая эскалация ситуации со стороны сионистского противника затрудняет поиск, раскопки и извлечение тел", – говорится в заявлении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

753-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии