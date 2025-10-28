"Кан": Израиль отверг предложение о создании международной команды для поиска останков в Газе

Иностранный источник, участвующий в контактах между Израилем и ХАМАСом, сообщил "Кан Хадашот", что в последние дни в нескольких западных странах прошли встречи представителей Израиля, Катара и США в попытке найти решение кризиса с возвращением из Газы останков погибших израильтян.

По данным источника, также обсуждался состав стран и структур, которые могут присоединиться к международным силам в Газе. Посредники предлагали направить в сектор профессиональные группы с представителями пяти стран – США, Израиля, Катара, Турции и Египта, – однако Израиль согласился лишь на вход египетской команды, что и произошло в прошедшую субботу.

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Рой Кейс отмечает, что египетская команда, находящаяся в Газе, уже заявила о трудностях в поиске останков и необходимости дополнительных специалистов.