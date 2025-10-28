x
Израиль

Нетаниягу созывает срочное совещание в ответ на нарушение ХАМАСом условий соглашения

Война с ХАМАСом
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 октября 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 10:11
Нетаниягу созывает срочное совещание в ответ на нарушение ХАМАСом условий соглашения
AP Photo/Nathan Howard

Глава правительства Биньямин Нетаниягу созывает срочное совещание в ответ на повторяющиеся нарушения со стороны ХАМАСа при возвращении тел убитых террористами заложников.

В ночь на вторник террористы через "Красный Крест" передали Израилю дополнительный фрагмент останков заложника, которого уже возвращали ранее. После предыдущей процедуры опознания останки были похоронены, и сейчас семье погибшего предстоит вновь пережить невыносимые страдания.

В Израиле рассматривают несколько вариантов ответа на это нарушение, включая возможное расширение "желтой линии" – зоны, находящейся под контролем ЦАХАЛа. Рассматривается также сокращение или прекращение поставок гуманитарной помощи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
