ХАМАС обещает в ближайшие часы передать останки одного похищенного
время публикации: 27 октября 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 18:54
Террористическая организация ХАМАС уведомила "Красный Крест" о своей готовности в ближайшие часы передать в Израиль останки одного из заложников.
По информации радиостанции "Кан Бет", в 21:00 ХАМАС сообщит "Красному Кресту" о том, где состоится передача тела.
Источник в ХАМАСе сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что в ходе поисковой операции в районе Туфах города Газы найдено тело израильтянина.
