x
27 октября 2025
|
последняя новость: 19:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2025
|
27 октября 2025
|
последняя новость: 19:03
27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС обещает в ближайшие часы передать останки одного похищенного

Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 27 октября 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 18:54
ХАМАС обещает в ближайшие часы передать останки одного похищенного
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Террористическая организация ХАМАС уведомила "Красный Крест" о своей готовности в ближайшие часы передать в Израиль останки одного из заложников.

По информации радиостанции "Кан Бет", в 21:00 ХАМАС сообщит "Красному Кресту" о том, где состоится передача тела.

Источник в ХАМАСе сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что в ходе поисковой операции в районе Туфах города Газы найдено тело израильтянина.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

752-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

ХАМАС сообщил посредникам о работах по извлечению останков 7-9 заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

Голан: "ХАМАС – это актив правительства Нетаниягу и Смотрича, а Смотрич – актив ХАМАСа"