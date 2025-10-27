ХАМАС обещает в ближайшие часы передать останки одного похищенного

Террористическая организация ХАМАС уведомила "Красный Крест" о своей готовности в ближайшие часы передать в Израиль останки одного из заложников.

По информации радиостанции "Кан Бет", в 21:00 ХАМАС сообщит "Красному Кресту" о том, где состоится передача тела.

Источник в ХАМАСе сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что в ходе поисковой операции в районе Туфах города Газы найдено тело израильтянина.