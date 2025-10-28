Снова обман: из Газы передали фрагмент останков, уже возвращенных ранее

В ночь на вторник в Институте судебной медицины "Абу Кабир" велись процедуры по идентификации останков, переданных из сектора Газы накануне. Утром поступили сообщения о том, что среди экспертов крепнет предположение, что переданные останки не соответствуют ни одному из 13 оставшихся в руках террористов похищенных.

Позднее было опубликовано сообщение, что террористы передали еще один фрагмент останков заложника, которого уже возвращали ранее. Имя заложника в настоящий момент не опубликовано.

Рречь идет о третьей за весь период попытке ХАМАСа ввести Израиль в заблуждение: до этого террористы дважды передавали случайные останки вместо похищенных израильтян.

Самым первым случаем были останки посторонней женщины вместо Шири Бибас: их вернули вместе с останками двоих жестоко убитых арабами малышей Шири – Ариэля и Кфира. Позднее ХАМАС потребовал вернуть останки неопознанной арабки и все же передал тело Шири Бибас, которая также была убита в плену.

Второй случай произошел во время последней сделки с террористами: среди четырех переданных Израилю 15 октября останков были опознаны 19-летний Тамир Нимроди, 35-летний Уриэль Барух и 53-летний Эйтан Леви из Бат-Яма.

Четвертое тело, одетое в форму ЦАХАЛа, не соответствовало ни одному из похищенных – по всей видимости, это был труп террориста, участвовавшего в теракте 7 октября в израильской военной форме, или же на случайное тело надели израильскую форму, чтобы выдать останки за заложника.

Отметим, что по состоянию на 09:20 официального сообщения о том, что переданное в понедельник вечером тело не принадлежит ни одному из 13 похищенных, еще не было опубликовано. О том, что эксперты склоняются к этому предположению, сообщил ряд израильских СМИ.

Напомним, в понедельник вечером, 27 октября, канцелярия премьер-министра Израиля сообщила: "При посредничестве "Красного креста" Израиль получил гроб с телом погибшего заложника, который был передан силам ЦАХАЛа и ШАБАКа на территории сектора Газа. Оттуда его переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием главного раввина ЦАХАЛа. Затем тело будет доставлено в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семье будет направлено официальное извещение".

ХАМАС сообщил об обнаружении останков заложника и готовности их передать Израилю за несколько часов до истечения срока ультиматума, выдвинутого ХАМАСу президентом США Дональдом Трампом. В субботу, 26 октября, он в очередной раз дал ХАМАСу 48 часов на возвращение тел заложников.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 13 заложников.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения и утверждает, что террористической организации известно местонахождение почти всех тел похищенных, но ХАМАС сознательно тянет время.