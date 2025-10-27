После шестидневного перерыва в Израиль доставлены останки еще одного похищенного

Вечером 27 октября после шестидневного перерыва ХАМАС передал Израилю через "Красный Крест" останки еще одного заложника. Это восьмая передача останков из Газы.

В 22:30 канцелярия премьер-министра Израиля сообщила: "При посредничестве "Красного креста" Израиль получил гроб с телом погибшего заложника, который был передан силам ЦАХАЛа и ШАБАКа на территории сектора Газа. Оттуда его переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием главного раввина ЦАХАЛа. Затем тело будет доставлено в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семье будет направлено официальное извещение".

ХАМАС сообщил об обнаружении останков заложника и готовности их передать Израилю за несколько часов до истечения срока ультиматума, выдвинутого ХАМАСу президентом США Дональдом Трампом. В субботу, 26 октября, он в очередной раз дал ХАМАСу 48 часов на возвращение тел заложников.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 13 заложников.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения и утверждает, что террористической организации известно местонахождение почти всех тел похищенных, но ХАМАС сознательно тянет время.