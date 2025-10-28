x
28 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео "спектакля с останками", разыгранного ХАМАСом для "Красного Креста"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
Погибшие
ХАМАС
время публикации: 28 октября 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 16:50
ЦАХАЛ опубликовал видео "спектакля с останками", разыгранного ХАМАСом для "Красного Креста"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись наблюдения с оперативного беспилотника, на которой запечатлены террористы ХАМАСа, извлекающие останки похищенного израильтянина из заранее подготовленного здания и зарывающие его в землю неподалеку.

"Вопреки заявлениям ХАМАСа о трудностях с поисками тел погибших, – сказано в официальном заявлении ЦАХАЛа, – боевики были засняты на видео, когда они извлекли останки из здания, закопали их в землю, а затем вызвали представителей "Красного Креста", чтобы инсценировать перед ними "обнаружение" погибшего.

Съемка, сделанная в понедельник, ясно показывает, что ХАМАС создает ложное впечатление "предпринимаемых усилий по розыску тел", в то время как на самом деле он цинично удерживает останки израильских заложников, не выполняя условий соглашений.

Одновременно с этим организация распространяет ложные утверждения о "нехватке инженерного оборудования", якобы затрудняющей передачу останков, хотя для возврата останков никакие технические средства не требуются. Эти заявления не могут служить оправданием отказа вернуть тела остальных погибших, подчеркивают в ЦАХАЛе.

