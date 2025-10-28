x
28 октября 2025
|
последняя новость: 09:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 октября 2025
|
28 октября 2025
|
последняя новость: 09:57
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Восстановление севера передадут управлению "Ткума"

время публикации: 28 октября 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 08:55
Восстановление севера передадут управлению "Ткума"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр Зеэв Элькин, ответственный за восстановление районов, пострадавших от войны, объявил, что было достигнуто соглашение о передаче ответственности за восстановление северного приграничья управлению "Ткума", отвечающему за восстановление кибуцев "Отеф Аза".

Управление, создававшееся для восстановления севера, будет интегрировано в управление "Ткума".

В связи с этим в дополнение к 17,5 миллиардам шекелей на восстановление юга "Ткума" получит 12 миллиардов шекелей на восстановление севера. Кроме того, "Ткума" получит несколько десятков дополнительных ставок.

Сам Элькин выступал против слияния управлений, требуя расширить управление по восстановлению севера, однако в министерстве финансов и управлении государственной службы не хотели дублирования функций.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

Управление "Ткума" опубликовало план восстановления "Отеф Аза"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 сентября 2025

Отчет "Ткума": около 90% жителей "отеф Аза" вернулись в свои дома