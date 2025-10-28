Восстановление севера передадут управлению "Ткума"

Министр Зеэв Элькин, ответственный за восстановление районов, пострадавших от войны, объявил, что было достигнуто соглашение о передаче ответственности за восстановление северного приграничья управлению "Ткума", отвечающему за восстановление кибуцев "Отеф Аза".

Управление, создававшееся для восстановления севера, будет интегрировано в управление "Ткума".

В связи с этим в дополнение к 17,5 миллиардам шекелей на восстановление юга "Ткума" получит 12 миллиардов шекелей на восстановление севера. Кроме того, "Ткума" получит несколько десятков дополнительных ставок.

Сам Элькин выступал против слияния управлений, требуя расширить управление по восстановлению севера, однако в министерстве финансов и управлении государственной службы не хотели дублирования функций.