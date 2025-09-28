13-летний мальчик из Герцлии угнал родительскую машину, чтобы покатать друзей

Патрульные полицейские участка Глилот остановили сегодня ночью для проверки автомобиль люкс-класса, водитель которого несколько раз нарушил правила дорожного движения неподалеку от развязки А-Сира.

При проверке водителя выяснилось, что это подросток в возрасте 13 лет, в машине находились еще несколько его ровесников.

Предварительное расследование показало, что мальчик, житель Герцлии, угнал автомобиль своих родителей без их разрешения и отправился кататься с друзьями, также подростками из Герцлии.

На место были вызваны родители юного угонщика, возбуждено уголовное и дорожное расследование.