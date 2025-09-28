x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 15:35
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

13-летний мальчик из Герцлии угнал родительскую машину, чтобы покатать друзей

Полиция
Транспорт
Дети
время публикации: 28 сентября 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 14:40
13-летний мальчик из Герцлии угнал родительскую машину, чтобы покатать друзей
Пресс-служба полиции Израиля

Патрульные полицейские участка Глилот остановили сегодня ночью для проверки автомобиль люкс-класса, водитель которого несколько раз нарушил правила дорожного движения неподалеку от развязки А-Сира.

При проверке водителя выяснилось, что это подросток в возрасте 13 лет, в машине находились еще несколько его ровесников.

Предварительное расследование показало, что мальчик, житель Герцлии, угнал автомобиль своих родителей без их разрешения и отправился кататься с друзьями, также подростками из Герцлии.

На место были вызваны родители юного угонщика, возбуждено уголовное и дорожное расследование.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 14 августа 2025

Препараты от СДВГ имеют широкий спектр позитивных эффектов. Новое исследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2024

"Девочка за рулем": в Иерусалиме задержан пожилой мужчина, подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 мая 2022

Подросток, управлявший трактором, совершил аварию и находится в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 мая 2020

В Сегев-Шалом 13-летний подросток, сев за руль автомобиля, попал в аварию