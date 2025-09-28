x
28 сентября 2025
Израиль

Наркотики обнаружены в правительственной машине, которой пользовалась глава канцелярии Май Голан

время публикации: 28 сентября 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 22:04
Наркотики обнаружены в правительственной машине, которой пользовалась глава канцелярии Май Голан
Chaim Goldberg/Flash90

По информации телеканала "Кан-11", в служебном автомобиле главы канцелярии министра социального равноправия Май Голан обнаружены наркотики. Этот служебный автомобиль марки Skoda числится за канцелярией премьер-министра.

Сайт "Кан" опубликовал фотографию с пакетами марихуаны, обнаруженными в машине. В публикации сообщается, что марихуана была также найдена полицией в машине Tesla, записанной на имя главы канцелярии, а также в хранившихся в их доме сумках.

По данным "Кан", по итогам слушаний ей будет предъявлено обвинение в хранении наркотиков.

В воскресенье, 28 сентября, прокуратура предъявила обвинительное заключение Мору Битону, мужу главы канцелярии Май Голан. Он обвиняется в хранении и производстве наркотиков. Битон утверждает, что жене ничего не было известно о его деятельности.

Израиль
