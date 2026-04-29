На юге сектора Газы ликвидирован боевик, пересекший "желтую линию"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее сегодня бойцы 12-й бригады "А-Негев" заметили боевика, который пересек "желтую линию" и приблизился к действующим на юге сектора Газы военнослужащим.

Сразу после обнаружения бойцы открыли огонь и ликвидировали боевика, чтобы устранить угрозу.

Израильские военнослужащие развернуты в данном районе в соответствии с соглашением, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.