Учитель из Петах-Тиквы приговорен к 11 годам тюрьмы за секс с семиклассницей

Окружной суд в Лоде вынес приговор учителю английского языка Орэлю Шарону из Петах-Тиквы за сексуализированное насилие в отношении его ученицы, учившейся в период совершения преступлений в средней школе.

Педагог признал свою вину и в рамках достигнутого соглашения был приговорен к 11 годам тюремного заключения, условному сроку, а также он обязан выплатить пострадавшей компенсацию в размере 90 тысяч шекелей.

По материалам суда, Орэль Шарон, преподававший английский язык в средней школе Петах-Тиквы, на протяжении примерно двух лет совершал многочисленные и тяжкие сексуальные преступления против своей ученицы, которой в то время было от 12 до 14 лет.

"Шарон воспользовался своим положением и должностью учителя, чтобы совершать сексуальные посягательства против ученицы именно в том пространстве, которое должно быть безопасным и защищенным, – подчеркнула обвинитель Мейталь Илан. – Речь идёт о серьезном и продолжительном насилии, о разрушении доверия — как со стороны пострадавшей и ее семьи, так и со стороны каждого родителя в стране".