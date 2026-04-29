29 апреля 2026
Учитель из Петах-Тиквы приговорен к 11 годам тюрьмы за секс с семиклассницей

время публикации: 29 апреля 2026 г., 14:34 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 14:34
Окружной суд в Лоде вынес приговор учителю английского языка Орэлю Шарону из Петах-Тиквы за сексуализированное насилие в отношении его ученицы, учившейся в период совершения преступлений в средней школе.

Педагог признал свою вину и в рамках достигнутого соглашения был приговорен к 11 годам тюремного заключения, условному сроку, а также он обязан выплатить пострадавшей компенсацию в размере 90 тысяч шекелей.

По материалам суда, Орэль Шарон, преподававший английский язык в средней школе Петах-Тиквы, на протяжении примерно двух лет совершал многочисленные и тяжкие сексуальные преступления против своей ученицы, которой в то время было от 12 до 14 лет.

"Шарон воспользовался своим положением и должностью учителя, чтобы совершать сексуальные посягательства против ученицы именно в том пространстве, которое должно быть безопасным и защищенным, – подчеркнула обвинитель Мейталь Илан. – Речь идёт о серьезном и продолжительном насилии, о разрушении доверия — как со стороны пострадавшей и ее семьи, так и со стороны каждого родителя в стране".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 сентября 2025

Учитель из Петах-Тиквы обвиняется в интимной связи с ученицей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2025

Учитель английского языка Орэль Шарон из Петах-Тиквы подозревается в растлении ученицы