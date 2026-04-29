x
29 апреля 2026
|
последняя новость: 18:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 апреля 2026
|
29 апреля 2026
|
последняя новость: 18:45
29 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" при попытке скрыться на мотоцикле. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 29 апреля 2026 г., 17:43 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 17:52
ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" при попытке скрыться на мотоцикле. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что во вторник бойцы 226-й бригады, действующие на юге Ливана под командованием 146-й дивизии, при помощи оперативного беспилотника обнаружили боевика "Хизбаллы" неподалеку от места дислокации израильских войск и представлявшего для них угрозу.

По боевику был нанесен удар с беспилотника, и он был ликвидирован в тот момент, когда пытался скрыться на мотоцикле.

В ночь на среду ЦАХАЛ нанес удары по примерно 20 командным пунктам и военным объектам "Хизбаллы" в различных районах Ливана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2026

936-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии