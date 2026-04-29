ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" при попытке скрыться на мотоцикле. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что во вторник бойцы 226-й бригады, действующие на юге Ливана под командованием 146-й дивизии, при помощи оперативного беспилотника обнаружили боевика "Хизбаллы" неподалеку от места дислокации израильских войск и представлявшего для них угрозу.

По боевику был нанесен удар с беспилотника, и он был ликвидирован в тот момент, когда пытался скрыться на мотоцикле.

В ночь на среду ЦАХАЛ нанес удары по примерно 20 командным пунктам и военным объектам "Хизбаллы" в различных районах Ливана.