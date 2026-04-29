29 апреля 2026
последняя новость: 18:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 апреля 2026
29 апреля 2026
последняя новость: 18:45
"Хизбалла" обстреливает Израиль, размещая ракетные установки в жилых домах. Видео

время публикации: 29 апреля 2026 г., 18:31 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 18:31
Военнослужащие бригады "Гивати", действующие в Южном Ливане под командованием 91-й дивизии, обнаружили пусковую ракетную установку "Хизбаллы", размещенную внутри гражданского здания рядом с районом, где действуют израильские силы.

Обнаруженная ракетная установка была направлена в сторону Израиля и действующих в Южном Ливане военнослужащих, и представляла для них реальную угрозу. ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил пусковую установку, чтобы устранить угрозу.

В ЦАХАЛе подчеркивают: "Хизбалла" продолжает размещать террористическую инфраструктуру внутри гражданских объектов и рядом с ними, что грубо нарушает международное законодательство и условия соглашения о прекращении огня в Ливане.

Ранее в среду в двух отдельных инцидентах боевики "Хизбаллы" запустили несколько ударных беспилотников, которые взорвались рядом с военнослужащими ЦАХАЛа. Пострадавших нет.

