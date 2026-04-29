x
29 апреля 2026
|
последняя новость: 18:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

23-летняя жительница Крайот подозревается в обмане русскоязычных стариков на 350 тысяч шекелей

Полиция
Расследование
Хайфа
Мошенничество
время публикации: 29 апреля 2026 г., 18:00 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 18:00
Пресс-служба полиции Израиля
Сотрудники полиции Прибрежного округа благодаря тайному расследованию смогли раскрыть схему обмана пожилых людей (главным образом, русскоязычных израильтян) по печально известному принципу "русского мошенничества". Задержаны трое подозреваемых, все они являются жителями Крайот.

По сообщению полиции, подозреваемые звонили жертвам, представлялись сотрудниками общественных организаций, банков или полиции, и сообщали им о якобы имеющихся задолженностях. Жертвами стали пожилые русскоязычные граждане.

Главной подозреваемой всего 23 года. По версии полиции, вместе с другими участниками группировки она вводила пожилых людей в заблуждение и различными способами похищала у них деньги, в том числе с использованием их кредитных карт и снятием наличных в банкоматах.

После сбора показаний и проведения дополнительных следственных мероприятий, расследование было переведено в открытую фазу. 14 апреля полиция провела обыски в домах главной подозреваемой и еще двоих подозреваемых, матери в возрасте 69 лет и ее 45-летнего сына. Они были задержаны и помещены под стражу.

Срок их ареста несколько раз продлевался мировым судом Акко. По завершении расследования полиция заявила, что собрала прочную доказательную базу. Накануне против подозреваемых была подана прокурорская декларация, а в ближайшие дни ожидается обвинительное заключение с ходатайством об аресте до конца судебного процесса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
