x
29 апреля 2026
|
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 апреля 2026
|
29 апреля 2026
|
последняя новость: 12:53
29 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана обнаружены объекты "Хизбаллы" и заминированный колодец. Видео

время публикации: 29 апреля 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 12:08
ЦАХАЛ сообщил, что резервисты 226-й бригады, действующие в Южном Ливане, обнаружили объекты "Хизбаллы", представлявшие угрозу израильским военным и жителям севера Израиля.

В одном случае была выявлена позиция "Хизбаллы" с запасом минометных снарядов и ракет, предназначенных, по данным армии, для ударов по силам ЦАХАЛа и территории Израиля.

В ходе другой операции военнослужащие обнаружили заминированный колодец со спрятанным в нем взрывным устройством массой около 900 кг.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2026

