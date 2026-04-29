ЦАХАЛ: на юге Ливана обнаружены объекты "Хизбаллы" и заминированный колодец. Видео
время публикации: 29 апреля 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 12:08
ЦАХАЛ сообщил, что резервисты 226-й бригады, действующие в Южном Ливане, обнаружили объекты "Хизбаллы", представлявшие угрозу израильским военным и жителям севера Израиля.
В одном случае была выявлена позиция "Хизбаллы" с запасом минометных снарядов и ракет, предназначенных, по данным армии, для ударов по силам ЦАХАЛа и территории Израиля.
В ходе другой операции военнослужащие обнаружили заминированный колодец со спрятанным в нем взрывным устройством массой около 900 кг.