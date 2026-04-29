x
29 апреля 2026
|
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Психотерапевт признан виновным в развратных действиях в отношении юной пациентки

Расследование
Судебные решения
время публикации: 29 апреля 2026 г., 11:29 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 11:32
Психотерапевт признан виновным в развратных действиях в отношении юной пациентки
AP Photo/Jean-Francois Badias

Прокуратура сообщила, что мировой суд Тель-Авива признал психотерапевта Таля Римерчука виновным в совершении развратных действий в отношении пациентки, которой на момент событий было около 12 лет.

Согласно обвинению, девочка около трех лет проходила эмоциональную терапию в клинике Римерчука. Примерно через два года после начала лечения он также начал проводить с ней занятия физической подготовкой, во время которых, как установил суд, в нескольких случаях совершил в отношении нее развратные действия.

Ранее Римерчук признал вину в рамках сделки с прокуратурой, однако затем отказался от признания, после чего дело рассматривалось в обычном порядке.

В решении от 27 апреля судья Шломит Бен-Ицхак указала, что обвиняемый пытался представить свои действия как часть терапевтического процесса, однако его объяснения были признаны несостоятельными.

Суд отметил, что Римерчук прикасался к телу несовершеннолетней без ведома ее родителей и без ее согласия, создавая впечатление, будто это является частью лечения.

В решении также подчеркивается, что потерпевшая, несмотря на юный возраст, "искренне и мужественно" дала показания против человека, которому было доверено заботиться о ее благополучии и который нарушил это доверие.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
