Полиция сообщила, что в Ришон ле-Ционе найден мертвым мужчина примерно 60 лет, ранее обратившийся в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" с жалобой на затрудненное дыхание.

По данным полиции, медики прибыли по указанному им адресу, однако не обнаружили никого.

После этого сотрудники полиции начали поиски и вскоре нашли мужчину по другому адресу в городе, в старом заброшенном здании. Медики пытались провести реанимацию, но были вынуждены констатировать смерть.

Тело будет направлено на экспертизу в Институт судебной медицины. На данном этапе подозрений в криминальном характере смерти нет.