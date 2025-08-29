Подросток упал в колодец в районе Ар-Хома, пожарные сумели его спасти
время публикации: 29 августа 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 15:04
В диспетчерскую пожарно-спасательной службы по Иерусалимскому округу поступило сообщение о подростке, который упал в глубокий колодец с водой в иерусалимском районе Ар-Хома. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.
Подросток находился внутри глубокого колодца, он из последних сил держался за веревку. Пострадавшего смогли безопасно извлечь из колодца, ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
В пожарно-спасательной службе говорят, что это второй случай спасения ребенка из колодца за последние сутки.