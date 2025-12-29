x
29 декабря 2025
|
последняя новость: 00:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2025
|
29 декабря 2025
|
последняя новость: 00:34
29 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 15-летний Йонатан Эльмашали, житель Рамат-Гана

Розыск
время публикации: 29 декабря 2025 г., 00:17 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 00:17
Внимание, розыск: пропал 15-летний Йонатан Эльмашали, житель Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летнего Йонатана Эльмашали, жителя Рамат-Гана. Утром 28 декабря он поехал в Хадеру и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: светлокожий. Был одет во все черное.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook