Внимание, розыск: пропал 15-летний Йонатан Эльмашали, житель Рамат-Гана

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летнего Йонатана Эльмашали, жителя Рамат-Гана. Утром 28 декабря он поехал в Хадеру и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: светлокожий. Был одет во все черное.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.