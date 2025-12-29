Внимание, розыск: пропал 15-летний Йонатан Эльмашали, житель Рамат-Гана
время публикации: 29 декабря 2025 г., 00:17 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 00:17
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летнего Йонатана Эльмашали, жителя Рамат-Гана. Утром 28 декабря он поехал в Хадеру и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: светлокожий. Был одет во все черное.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.