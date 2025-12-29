x
29 декабря 2025
Полиция вернула женщине, пережившей Холокост, ее собаку, пропавшую во время квартирной кражи

время публикации: 29 декабря 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 16:16
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила, что найден и возвращен к хозяйке пес по кличке Чарли, пропавший несколько дней назад, когда в квартиру 85-летней женщины, пережившей Холокост, пробрался вор.

Несколько дней назад в полицию Израиля поступило сообщение о краже со взломом в Яффо. Во время взлома из квартиры было украдено имущество, а любимый пес пожилой женщины пропал.

Вскоре подозреваемый в совершении квартирной кражи был арестован. Это житель Яффо примерно 30 лет. Срок его содержания под стражей продлен по решению суда.

Одновременно велись поиски пропавшей собаки, которую в итоге нашли на набережной в Бат-Яме. Чарли вернули хозяйке.

