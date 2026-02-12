x
12 февраля 2026
|
последняя новость: 18:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 февраля 2026
|
12 февраля 2026
|
последняя новость: 18:46
12 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

В Нетивоте открыли современный медицинский центр "Адаса" для жителей Негева

Больницы
Негев
время публикации: 12 февраля 2026 г., 17:42 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 17:42
В Нетивоте открыли современный медицинский центр "Адаса" для жителей Негева
Yonatan Sindel/Flash90

В четверг, 12 февраля, в Нетивоте состоялось торжественное открытие нового медицинского центра Hadassah-Helmsley Medical Center, предназначенного для обслуживания жителей Нетивота, населенных пунктов Западного Негева и приграничных районов. Центр должен предоставить услуги по диагностике, лечению и медицинскому сопровождению пациентов на юге страны, сократив необходимость добираться в удаленные лечебные учреждения.

Как сообщает INN, новый медцентр будет обслуживать более 150 тысяч жителей. Согласно подписанному еще до начала войны "Железные мечи" плану, сотрудники медицинской сети "Адаса" будут регулярно приезжать в новый медицинский центр в Нетивот, предоставляя свои ресурсы и опыт.

Новый медицинский центр в Нетивоте включает кабинеты врачей-специалистов и современный диагностический блок, в нем будут оказываться такие услуги, как проведение MRI, CT, УЗИ, рентген и флюороскопия. По словам представителей медицинской сети "Адаса", жители юга получат прямой доступ к передовым технологиям визуализации, в том числе с элементами искусственного интеллекта.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 03 июня 2024

В Хайфском университете будет свой медицинский факультет
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 июля 2024

Проект: к 2050 году Израиль разделят на 28 зон с доступностью услуг на расстоянии до получаса езды