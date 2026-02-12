В Нетивоте открыли современный медицинский центр "Адаса" для жителей Негева

В четверг, 12 февраля, в Нетивоте состоялось торжественное открытие нового медицинского центра Hadassah-Helmsley Medical Center, предназначенного для обслуживания жителей Нетивота, населенных пунктов Западного Негева и приграничных районов. Центр должен предоставить услуги по диагностике, лечению и медицинскому сопровождению пациентов на юге страны, сократив необходимость добираться в удаленные лечебные учреждения.

Как сообщает INN, новый медцентр будет обслуживать более 150 тысяч жителей. Согласно подписанному еще до начала войны "Железные мечи" плану, сотрудники медицинской сети "Адаса" будут регулярно приезжать в новый медицинский центр в Нетивот, предоставляя свои ресурсы и опыт.

Новый медицинский центр в Нетивоте включает кабинеты врачей-специалистов и современный диагностический блок, в нем будут оказываться такие услуги, как проведение MRI, CT, УЗИ, рентген и флюороскопия. По словам представителей медицинской сети "Адаса", жители юга получат прямой доступ к передовым технологиям визуализации, в том числе с элементами искусственного интеллекта.