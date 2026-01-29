ЦАХАЛ: поджог бедуинских строений в округе Биньямин расследуется
время публикации: 29 января 2026 г., 13:45 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 13:45
ЦАХАЛ сообщает, что вечером 28 января израильские военные и бойцы пограничной службы прибыли в район бедуинского поселка Мухмас (в округе Биньямин) после сообщения о том, что несколько израильских граждан подожгли два строения.
"Все подозреваемые в поджоге скрылись, никаких дополнительных улик обнаружено не было", – заявляет ЦАХАЛ.
Расследование инцидента будет продолжено.
