29 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ: поджог бедуинских строений в округе Биньямин расследуется

время публикации: 29 января 2026 г., 13:45 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 13:45
ЦАХАЛ: поджог бедуинских строений в округе Биньямин расследуется
ЦАХАЛ сообщает, что вечером 28 января израильские военные и бойцы пограничной службы прибыли в район бедуинского поселка Мухмас (в округе Биньямин) после сообщения о том, что несколько израильских граждан подожгли два строения.

"Все подозреваемые в поджоге скрылись, никаких дополнительных улик обнаружено не было", – заявляет ЦАХАЛ.

Расследование инцидента будет продолжено.

