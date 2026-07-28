На перекрестке Роках грузовик сбил мотоциклиста
время публикации: 28 июля 2026 г., 21:08 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 21:08
На перекрестке Роках грузовик сбил мотоциклиста
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На 20-м шоссе, в районе перекрестка Роках, грузовик сбил мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии мужчина примерно 45 лет получил множественные травмы.
Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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