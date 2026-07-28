На перекрестке Роках грузовик сбил мотоциклиста

На 20-м шоссе, в районе перекрестка Роках, грузовик сбил мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии мужчина примерно 45 лет получил множественные травмы.

Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.