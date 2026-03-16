Насилие в арабском секторе: в Тире убит молодой мужчина
время публикации: 16 марта 2026 г., 08:15 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 08:20
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон получила сообщение о насильственном инциденте в Тире.
Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мужчину в возрасте примерно 30 лет с тяжелыми проникающими ранениями и без признаков жизни. Они были вынуждены констатировать его смерть на месте.
Полиция расследует убийство. По предположению следствия, речь идет об убийстве мести в ходе продолжительного конфликта.
