Голан: "Израиль подрывает стабильность в регионе"

Глава партии "Демократим" Яир Голан заявил в интервью подкасту газеты "Гаарец", что нынешняя война с Ираном себя исчерпала.

По словам главы левой партии, премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал эту войну не для того, чтобы принести безопасность народу Израиля, а для того, чтобы стереть из памяти людей впечатление о событиях 7 октября. "С этой целью он убедил Трампа в том, что можно привести к скорому обвалу иранского режима, чего на практике не случилось", - заявил Голан.

Он добавил, что у израильского правительства нет никакой стратегии ни на одном из фронтов. "Израиль под руководством Нетаниягу стал частью радикальной оси, подрывающей стабильность в регионе", - заявил глава "Демократим".