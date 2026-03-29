ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию 10 террористов в секторе Газы. Видео

В ночь на 29 марта силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили в центральной части сектора Газы группу из 10 вооруженных боевиков. Пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео этой операции.

В другом инциденте в секторе Газы был ликвидирован бойцами 188-й бригады Ахмад Фаиз Салам Абу Риада. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что террорист регулярно нарушал условия соглашения о прекращении огня, в частности он неоднократно пересекал "желтую линию", переводил средства на террористическую деятельность. В начале войны Абу Риада был арестован за террористическую деятельность, но затем был освобожден в рамках обмена.