29 марта 2026
29 марта 2026
29 марта 2026
последняя новость: 16:44
29 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию 10 террористов в секторе Газы. Видео

время публикации: 29 марта 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 16:34
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию 10 террористов в секторе Газы. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

В ночь на 29 марта силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили в центральной части сектора Газы группу из 10 вооруженных боевиков. Пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео этой операции.

В другом инциденте в секторе Газы был ликвидирован бойцами 188-й бригады Ахмад Фаиз Салам Абу Риада. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что террорист регулярно нарушал условия соглашения о прекращении огня, в частности он неоднократно пересекал "желтую линию", переводил средства на террористическую деятельность. В начале войны Абу Риада был арестован за террористическую деятельность, но затем был освобожден в рамках обмена.

