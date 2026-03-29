На севере Израиля продолжают звучать сигналы тревоги

В 15:01 в связи с проникновением беспилотного аппарата активирована система раннего предупреждения в населенных пунктах на "линии противостояния". Сигнал тревоги прозвучал в Рош а-Никра, Зарите, Штуле, Шомере и других населенных пунктах.

В 15:04 сирена прозвучала в Нагарии.

В 15:14 в связи с обстрелом из Ливана активированы сигналы тревоги в Ироне и Авивиме.