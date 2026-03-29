Угроза утечки опасных веществ в Неот Ховав, Служба тыла попросила зайти в защищенные помещения
время публикации: 29 марта 2026 г., 16:33 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 16:48
В связи с угрозой утечки опасных веществ на горящем заводе прозвучал сигнал тревоги в промышленной зоне Неот Ховав.
Служба тыла рекомендует зайти в защищенные помещения, закрыть двери и окна, выключить кондиционеры до отбоя тревоги.
В Службе тыла поясняют: это распоряжение касается только района, в котором прозвучал сигнал тревоги.
Водителям, находящимся в районе промзоны, рекомендуется закрыть окна в машине и выключить кондиционер.