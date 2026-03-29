Угроза утечки опасных веществ в Неот Ховав, Служба тыла попросила зайти в защищенные помещения

В связи с угрозой утечки опасных веществ на горящем заводе прозвучал сигнал тревоги в промышленной зоне Неот Ховав.

Служба тыла рекомендует зайти в защищенные помещения, закрыть двери и окна, выключить кондиционеры до отбоя тревоги.

В Службе тыла поясняют: это распоряжение касается только района, в котором прозвучал сигнал тревоги.

Водителям, находящимся в районе промзоны, рекомендуется закрыть окна в машине и выключить кондиционер.