Опасность наводнений в Негеве, Араве, Иудейской пустыне и районе Мертвого моря

Согласно прогнозу метеослужбы, с воскресенья 29 марта по среду 1 апреля существует опасность наводнений и паводков в руслах рек и ручьев Аравы, Негева, Иудейской пустыни и района Мертвого моря.

Категорически запрещено входить пешком и въезжать на транспорте в русла рек при наличии потока воды – до полного спада уровня воды. Это опасно для жизни!

Кроме того, запрещено приближаться к краю русла во время паводка из-за опасности обрушения берега.

Изменения прогнозов погоды можно отслеживать в выпусках новостей и на сайте метеослужбы Израиля.