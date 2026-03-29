Опасность наводнений в Негеве, Араве, Иудейской пустыне и районе Мертвого моря
время публикации: 29 марта 2026 г., 08:49 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 08:52
Согласно прогнозу метеослужбы, с воскресенья 29 марта по среду 1 апреля существует опасность наводнений и паводков в руслах рек и ручьев Аравы, Негева, Иудейской пустыни и района Мертвого моря.
Категорически запрещено входить пешком и въезжать на транспорте в русла рек при наличии потока воды – до полного спада уровня воды. Это опасно для жизни!
Кроме того, запрещено приближаться к краю русла во время паводка из-за опасности обрушения берега.
Изменения прогнозов погоды можно отслеживать в выпусках новостей и на сайте метеослужбы Израиля.
