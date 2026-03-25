25 марта 2026
|
последняя новость: 10:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Наводнения, грозы и град: пожарно-спасательная служба Израиля публикует предупреждения

Погода
Наводнение
Спасательные операции
время публикации: 25 марта 2026 г., 10:10 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 10:14
Пожарно-спасательная служба Израиля

В среду и четверг 25-26 марта ожидается зимняя грозовая погода с осадками, которые распространятся на все районы Израиля. Дожди будут сопровождаться грозами, градом и сильным ветром.

Существует серьезная опасность наводнений в руслах рек на юге, в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря, а также подтоплений на прибрежной равнине и в горах центра страны. На Хермоне ожидается снег, температура будет ниже обычной для этого сезона.

Пожарно-спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности. Специальные специальные спасательные подразделения будут размещены в стратегических точках и в районах с высоким риском подтоплений; они оснащены лодками, спасательными средствами на воде и специальным оборудованием для спасения при наводнениях.

Кроме того, приведена в готовность специальная техника высокой проходимости для работы в сложных районах. Экстренные центры 102 усилены, а специальное спасательное оборудование развернуто на всех пожарных станциях.

В пожарно-спасательной службе Израиля призывают население строго соблюдать жизненно важные указания:

- Не обогревайте дом, включая защищенное помещение, обогревателями со спиралью и открытым тепловым излучением; используйте более безопасные средства обогрева, такие как кондиционер или радиатор.

- Не приближайтесь к потокам воды и руслам рек и не пересекайте их – в том числе на внедорожниках.

- Не заходите в подвалы, подземные парковки или лифты во время подтопления.

- Выполняйте указания экстренных и силовых служб.

- Установите датчик дыма, который в реальном времени предупреждает о пожаре и спасает жизни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 февраля 2026

Правительство утвердило план по борьбе с наводнениями в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 17 февраля 2026

Израильская спутниковая группировка развертывает мониторинг экстремальных погодных явлений
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2026

В среду ожидаются наводнения, заходить в русла рек и ручьев запрещено