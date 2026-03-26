Наводнение в Араве: ведется поиск двух рабочих, унесенных потоками воды
время публикации: 26 марта 2026 г., 19:03 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 19:04
Пожарные, полиция, армейские подразделения и вертолет авиационного подразделения полиции ведут поиск нескольких иностранных рабочих, унесенных паводком в русле реки Арава.
Операцию координируют сотрудники полицейского участка Димоны, которые первыми получили сообщение о произошедшем.
Полиция южного округа задействовала дополнительные силы в районе и ведет непрерывный мониторинг обстановки.
