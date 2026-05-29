29 мая 2026
Израиль

Раненый командир 401-й бригады Меир Бидерман обратился к бойцам: "Жду, когда смогу вернуться"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 мая 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 10:43
Командир 401-й бронетанковой бригады полковник Меир Бидерман, тяжело раненый 20 мая в ходе боевых действий на юге Ливана, записал обращение к своим бойцам.

"На прошлой неделе меня внезапно вырвали из ваших рядов, но знайте: со мной все в порядке, я восстанавливаюсь и набираюсь сил. Ранение – часть жизни бойца, который сражается за безопасность государства. Я знаю, что вы продолжаете сражаться с полной силой и что вы пережили непростые дни, с потерями в 601-м батальоне и 9-м батальоне. Я поддерживаю вас, обнимаю вас и мысленно нахожусь рядом с вами. Знайте, я жду момента, когда смогу вернуться к вам на поле боя", – сказал Бидерман.

Меир Бидерман был ранен в результате атаки беспилотника "Хизбаллы".

На время лечения Бидермана 401-ю бригаду временно возглавляет полковник запаса Х., нынешний начальник штаба бригады.

Полковник Меир Бидерман принял командование 401-й бригадой в октябре 2024 года после гибели его предшественника, полковника Ахсана Даксы, в боях в Джабалии, на севере сектора Газы.

