Израиль

Мэрия Иерусалима готовится к "демонстрации миллиона": ожидаются пробки и хаос

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
Иерусалим
Муниципалитеты
время публикации: 29 октября 2025 г., 13:19 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 13:19
Мэрия Иерусалима готовится к "демонстрации миллиона": ожидаются пробки и хаос
Noam Revkin Fenton/Flash90

В четверг в Иерусалиме пройдет массовая акция протеста представителей ультрарелигиозного сектора против закона о призыве и арестов дезертиров–"харедим". Повторяя рекламно-информационный кампейн Штаба семей похищенных, организаторы акции называют ее "Демонстрацией миллиона", ожидая участия огромного количества ортодоксов.

Полиция готовится к масштабным перекрытиям дорог в столице, ожидаются многокилометровые пробки и транспортный хаос, который затронет как частный, так и общественный транспорт.

Тем не менее, система образования города будет работать в обычном режиме, сообщает "Кипа". Мэрия Иерусалима сообщила, что занятия пройдут в обычном режиме во всех детских садах, школах, продленках и в системе специального образования. При этом муниципалитет обратился к родителям с просьбой следить за официальными публикациями на случай изменений.

Будут опубликованы отдельные обновления о транспортных ограничениях и изменениях маршрутов общественного транспорта.

Напомним, демонстрация приурочена к аресту двух ешиботников, отказавшихся явиться по повестке, один учится в иерусалимской ешиве, другой – в Ришон ле-Ционе. Они были задержаны у себя дома в центре страны на минувшей неделе.

В ультрарелигиозных кругах обвинили власти в "нарушении всех красных линий", поскольку речь идет об учащихся ашкеназских ешив, и аресты были осуществлены не во время акций протеста и не в аэропорту.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
