14-летний подросток погиб, упав со здания в Ноф а-Галиле

В среду на рассвете в городе Ноф а-Галиль (в прошлом Нацрат-Илит) произошла трагедия: с одного из зданий с большой высоты сорвался 14-летний подросток. Он полученных травм он скончался на месте происшествия.

Полиция и муниципальные службы расследуют обстоятельства инцидента, сообщает новостная служба 12 канала ИТВ. Муниципальные социальные службы сопровождают семью мальчика.

В официальном сообщении муниципалитет просит общественность проявить чуткость и уважать частную жизнь семьи погибшего.