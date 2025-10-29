14-летний подросток погиб, упав со здания в Ноф а-Галиле
время публикации: 29 октября 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 09:48
В среду на рассвете в городе Ноф а-Галиль (в прошлом Нацрат-Илит) произошла трагедия: с одного из зданий с большой высоты сорвался 14-летний подросток. Он полученных травм он скончался на месте происшествия.
Полиция и муниципальные службы расследуют обстоятельства инцидента, сообщает новостная служба 12 канала ИТВ. Муниципальные социальные службы сопровождают семью мальчика.
В официальном сообщении муниципалитет просит общественность проявить чуткость и уважать частную жизнь семьи погибшего.
Ссылки по теме