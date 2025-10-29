x
29 октября 2025
|
последняя новость: 10:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 10:30
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

14-летний подросток погиб, упав со здания в Ноф а-Галиле

Несчастные случаи
Дети
Галилея
время публикации: 29 октября 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 09:48
14-летний подросток погиб, упав со здания в Ноф а-Галиле
Пресс-служба МАДА

В среду на рассвете в городе Ноф а-Галиль (в прошлом Нацрат-Илит) произошла трагедия: с одного из зданий с большой высоты сорвался 14-летний подросток. Он полученных травм он скончался на месте происшествия.

Полиция и муниципальные службы расследуют обстоятельства инцидента, сообщает новостная служба 12 канала ИТВ. Муниципальные социальные службы сопровождают семью мальчика.

В официальном сообщении муниципалитет просит общественность проявить чуткость и уважать частную жизнь семьи погибшего.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2025

На севере Израиля в результате падения тяжело травмирован маленький ребенок
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 октября 2025

В Кабуле рабочий упал с большой высоты, он в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2025

В Хайфе ребенок упал в лестничный пролет, он в тяжелом состоянии