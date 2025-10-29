x
29 октября 2025
Израиль

Друзы Израиля требуют от ООН расследовать массовые убийства сирийских друзов

время публикации: 29 октября 2025 г., 12:09

Духовный лидер друзской общины Израиля шейх Муафак Териф направил в Комиссию по расследованиям ООН письмо с требованием немедленно начать расследование преступлений, совершенных против друзов в Сирии. Как сообщает Walla, отправке документа предшествовали несколько месяцев работы по сбору доказательств и юридической проверке.

В документе сказано, что с 13 июля 2025 года друзское население в сирийской провинции Ас-Суэйда подвергается систематическим террористическим атакам, включающим массовые убийства, похищения, сексуализированное насилие и пытки. По данным авторов, за этими нападениями стоят джихадистские группировки, включая "Исламское государство" и "Хайят Тахрир аш-Шам", действующие при содействии формирований, связанных с сирийским правительством.

С начала резни и до августа были убиты более 2000 друзов, свыше 8000 были ранены, около 600 человек похищены или числятся пропавшими без вести, 220 тысяч друзов были вынуждены покинуть свои дома. Атакованы 45 деревень, из них 25 полностью разрушены.

Авторы послания указывают, что речь идет о военных преступлениях, преступлениях против человечности и о геноциде против друзской общины. Они также подчеркивают, что "временное правительство" Сирии установило блокаду провинции Ас-Суэйда, препятствуя ввозу продовольствия и медикаментов.

Обращение требует от ООН немедленно начать расследование, собрать и сохранить доказательства, ввести неотложные меры по защите друзов в Сирии и наказать виновных. К письму приложены фото– и видеоматериалы, свидетельства и другие данные, собранные волонтерами из штаба в Джулисе.

