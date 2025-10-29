Источники в Газе: в результате авиаударов ЦАХАЛа погибли не менее 20 человек и более 50 ранены

Источники в секторе Газы сообщают, что до полуночи в результате авиаударов ЦАХАЛа погибли не менее 20 человек и более 50 получили ранения.

Удары наносились по целям в городах Газа и Байт-Лахия (на севере сектора), в Эль-Бурейдже и Нусейрате (центральная часть сектора), в Хан-Юнисе и лагере Мауаси (на юге сектора).

28 октября в районе Рафиаха боевики, вышедшие, по всей видимости, из туннеля, атаковали израильских военных, применив противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. В ответ на грубое нарушение условий соглашения со стороны ХАМАСа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал армии нанести "мощные удары по сектору Газы". Израильские ВВС атаковали цели по всему сектору.

Жители израильских населенных пунктов, находящихся в приграничной зоне, получили предупреждение о том, что ночью могут быть слышны мощные взрывы в связи с ударами израильских ВВС в секторе Газы. Говорилось, что это будет самая интенсивная атака в секторе после вступления в силу соглашения.