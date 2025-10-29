Пожар в Бейт-Шемеше, парамедики борются за жизнь мужчины

На улице Нахаль Аругот в Бейт-Шемеше произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Пожарные вынесли из горящего помещения мужчину, находившегося без сознания.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что состояние мужчины критическое, бригада "скорой" пытается его реанимировать.

Еще два человека отравились продуктами горения. Состояние одного из них (юноши примерно 18 лет) тяжелое, женщина (примерно 53) лет доставлена в больницу в легком состоянии.

Полиция расследует обстоятельства пожара.