x
29 октября 2025
|
последняя новость: 19:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 19:24
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пожар в Бейт-Шемеше, парамедики борются за жизнь мужчины

время публикации: 29 октября 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 19:14
Пожар в Бейт-Шемеше, парамедики борются за жизнь мужчины
Flash90

На улице Нахаль Аругот в Бейт-Шемеше произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Пожарные вынесли из горящего помещения мужчину, находившегося без сознания.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что состояние мужчины критическое, бригада "скорой" пытается его реанимировать.

Еще два человека отравились продуктами горения. Состояние одного из них (юноши примерно 18 лет) тяжелое, женщина (примерно 53) лет доставлена в больницу в легком состоянии.

Полиция расследует обстоятельства пожара.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2025

Пожар в Модиине, эвакуирован детский сад
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 октября 2025

Женщина попыталась сжечь таракана, что привело к поджогу квартиры в Южной Корее
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2025

Пожар в Ашдоде, пожилая женщина в тяжелом состоянии