x
29 октября 2025
|
последняя новость: 18:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 18:15
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В региональном совете Мате-Йегуда из-за протеста "харедим" в четверг не будут работать школы

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 29 октября 2025 г., 18:10 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 18:10
В региональном совете Мате-Йегуда из-за протеста "харедим" в четверг не будут работать школы
David Cohen/Flash90

Региональный совет Мате-Йегуда сообщил, что в четверг, 30 октября, в связи с проведением ультраортодоксальной общиной массовой акции протеста, во время которой будут перекрываться дороги, на территории совета не будут работать учебные заведения.

Около 11 тысяч детей и школьников будут вынуждены остаться дома.

В четверг в Иерусалиме пройдет массовая акция протеста представителей ультрарелигиозного сектора против закона о призыве и арестов дезертиров-"харедим". Демонстрация приурочена к аресту двух ешиботников, отказавшихся явиться по повестке: один учится в иерусалимской ешиве, другой – в Ришон ле-Ционе. Они были задержаны дома, в центре страны, на минувшей неделе.

В ультрарелигиозных кругах обвинили власти в "нарушении всех красных линий", поскольку речь идет об учащихся ашкеназских ешив, и аресты были осуществлены не во время акций протеста и не в аэропорту.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2025

Мэрия Иерусалима готовится к "демонстрации миллиона": ожидаются пробки и хаос
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2025

"Пережили Гитлера, переживем и вас". Ультраортодоксы устроили скандал в зале суда
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2025

БАГАЦ рассматривает апелляцию по вопросу о призыве ультраортодоксов