В региональном совете Мате-Йегуда из-за протеста "харедим" в четверг не будут работать школы

Региональный совет Мате-Йегуда сообщил, что в четверг, 30 октября, в связи с проведением ультраортодоксальной общиной массовой акции протеста, во время которой будут перекрываться дороги, на территории совета не будут работать учебные заведения.

Около 11 тысяч детей и школьников будут вынуждены остаться дома.

В четверг в Иерусалиме пройдет массовая акция протеста представителей ультрарелигиозного сектора против закона о призыве и арестов дезертиров-"харедим". Демонстрация приурочена к аресту двух ешиботников, отказавшихся явиться по повестке: один учится в иерусалимской ешиве, другой – в Ришон ле-Ционе. Они были задержаны дома, в центре страны, на минувшей неделе.

В ультрарелигиозных кругах обвинили власти в "нарушении всех красных линий", поскольку речь идет об учащихся ашкеназских ешив, и аресты были осуществлены не во время акций протеста и не в аэропорту.