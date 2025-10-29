x
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Тали Готлиб войдет в самую секретную комиссию Кнессета

Кнессет
Коалиция
время публикации: 29 октября 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 21:35
Тали Готлиб войдет в самую секретную комиссию Кнессета
Chaim Goldbergl/Flash90

Председатель коалиции Офир Кац объявил о включении депутата "Ликуда" Тали Готлиб в состав комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне вместо исключенного из нее Юлия Эдельштейна.

Также Готлиб получит место в самой секретной комиссии Кнессета – подкомиссии по спецслужбам.

Напомним, что прокуратура намерена предъявить Готлиб обвинение в незаконной публикации имени сотрудника Общей службы безопасности (ШАБАК). На фоне конфликта с Шикмой Бресслер, лидером протеста против юридической реформы, Готлиб сообщила, что муж Бресслер является сотрудником ШАБАКа.

Также напомним, что Юлий Эдельштейн, до недавнего времени возглавлявший комиссию по иностранным делам и обороне, был лишен должности под давлением ультраортодоксальных партий из-за конфликта по поводу закона о призыве, а затем выведен из состава комиссии из-за голосования за аннексию Иудеи и Самарии вопреки позиции партии.

Израиль
