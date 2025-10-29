x
29 октября 2025
29 октября 2025
Израиль

ВВС Израиля уничтожили оружие и боевой параплан, хранившиеся на объекте ХАМАСа в Байт-Лахии

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 29 октября 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 18:02
На объекте террористической инфраструктуры ХАМАСа в Байт-Лахии, по данным ЦАХАЛа, хранилось оружие и боевой параплан, которые боевики намеревались использовать для атаки на силы ЦАХАЛа.

Новостная служба N12 сообщает, что параплан, хранившийся в Байт-Лахии, использовался для атаки на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ подчеркивает: израильские силы развернуты в указанном районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой угрозы для военных и государства Израиль.

